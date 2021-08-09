Украина

Форвард луганчан оценил игру команды в последнем матче.

Нападающий луганской Зари Александр Гладкий оценил проигрышный поединок против Динамо в рамках УПЛ (1:2).

"Моменты были – это уже хорошо. Что не реализовали – будем работать. Самое главное, что они есть, считаю".

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"Нужно поработать над реализацией – и все наладится. Будут голы, будут победы. Стартовали не так, как хотели, но будем работать", — сказал Гладкий.

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