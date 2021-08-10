Украина

Наставник Александрии получил среднюю оценку 4,6 за матч против Шахтера (2:1).

Всеукраинское объединение тренеров по футболу определило лучшего специалиста среди команд украинской Премьер-лиги по итогам 3-го тура первенства страны.

Им стал главный тренер Александрии Юрий Гура, команда которого в гостях обыграла донецкий Шахтер с минимальным преимуществом в счете (2:1).

Работу 45-летнего украинского специалиста оценили в средний бал 4,6 по итогам пяти традиционных критериев:

1. Номинальный результат команды — 5

(Важность, неожиданность, сила соперника, историческая и турнирная составляющая).

(Травмированые/дисквалифицированые, особые обстоятельства).

(Игроки, использованы не на своих привычных позициях и неожиданные, но успешные новые лица в составе).

4. Тренерское мастерство — 5

(Многообразие тактик, изменения по ходу матча, использование человеческого фактора).

5. Накопительный критерий — 4

(Если команда под руководством тренера несколько туров подряд демонстрирует четкий прогресс, постоянное улучшение результатов, тренерские новинки).

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Шахтер — Александрия.