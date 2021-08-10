Украина

Форвард Десны отметился дублем в ворота Ингульца.

Нападающий черниговской Десны Денис Безбородько стал лучшим футболистом 3-го тура украинской Премьер-лиги-2021/22. Об этом сообщает пресс-служба УПЛ.

27-летний украинец заслужил данную награду благодаря дублю, который он оформил в концовке поединка против Ингульца и помог своей команде одержать победу (2:0).

Отметим, что в голосовании среди экспертов Безбородько опередил Оливье Тилля и Руслана Степанюка (оба из Колоса), а также Кирилла Ковальца из Александрии.

Напомним, что лучшим тренером 3-го тура чемпионата Украины стал наставник Александрии Юрий Гура.

Посмотреть видео голов в исполнении Дениса Безбородько вы можете в обзоре поединка Десна — Ингулец на Football.ua.