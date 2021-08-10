Форвард Десны отметился дублем в ворота Ингульца.
Денис Безбородько, УПЛ
10 августа 2021, 13:06
Нападающий черниговской Десны Денис Безбородько стал лучшим футболистом 3-го тура украинской Премьер-лиги-2021/22. Об этом сообщает пресс-служба УПЛ.
27-летний украинец заслужил данную награду благодаря дублю, который он оформил в концовке поединка против Ингульца и помог своей команде одержать победу (2:0).
Отметим, что в голосовании среди экспертов Безбородько опередил Оливье Тилля и Руслана Степанюка (оба из Колоса), а также Кирилла Ковальца из Александрии.
Напомним, что лучшим тренером 3-го тура чемпионата Украины стал наставник Александрии Юрий Гура.
Посмотреть видео голов в исполнении Дениса Безбородько вы можете в обзоре поединка Десна — Ингулец на Football.ua.