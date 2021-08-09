Украина

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Украины.

В единственном сегодняшнем поединке третьего тура УПЛ черниговская Десна на своем поле дожала приехавший в гости Ингулец со счетом 2:0.

Подопечные Александра Рябоконя открыли счет в концовке второго тайма, когда вышедший на замену Безбородько головой переправил мяч в ворота после подачи с правого фланга от Калитвинцева. Затем уже в добавленное время "северяне" провели стремительную контратаку, которая вновь закончилась результативным ударом со стороны Безбородько, оформившего дубль.

Видео голов и обзор матча:

Десна — Ингулец 2:0

Голы: Безбородько, 86, 90+1



Десна: Литовка — Завийский, Сафронов, Селин, Картушов — Домбровский, Арвеладзе (Цымбалюк, 69) — Калитвинцев (Дегтярев, 90+3), Тотовицкий (Волошин, 90+3), Гуцуляк (Безбородько, 69) — Будковский.



Ингулец: Гальчук — Полегенько, Салем, Ковалев, Опанасенко — Козак (Бартулович, 65), Запорожец, Коробенко (Шишка, 28), Шарай — Ситало (Коваленко, 65), Гопей.



Предупреждения: Домбровский, Арвеладзе — Салем, Ситало.