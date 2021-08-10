Украина

У Андрея Штогрина перелом костей стопы.

Нападающий Черноморца Андрей Шторгин не сможет помочь своей команде в ближайших поединках, сообщает пресс-служба "моряков".

22-летнему украинцу был поставлен диагноз перелом костей стопы. По прогнозам врачей одесского клуба, футболист будет вынужден пропустить около 6-8 недель.

"Серьезную боль ощутил на разминке перед игрой с Металлистом 1925 в Харькове. К сожалению, в середине первого тайма пришлось попросить замену. Сейчас получаю физиопроцедуры, занимаюсь в тренажерном зале. Надо набраться терпения и вернуться в строй как можно скорее", — сказал Шторгин, который считает, что получил повреждение в матче против Днепра-1.

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