Украина

Полузащитник Металлиста 1925 поделился впечатлениями о матче третьего тура УПЛ.

Евгений Протасов считает, что Металлист 1925 в матче против Черноморца показал то, на что способна команда.

"Хочу поблагодарить тренерский штаб за свой первый выход в стартовом составе, значит, я движусь в правильном направлении, – цитирует полузащитника официальный сайт Металлиста 1925. – Мы были готовы, что соперник предложит нам именно такую игру. Мы контролировали ход матча, а соперник забивал все свои моменты".

"Когда мы заиграли агрессивнее, все смогли увидеть, чего стоит наша команда. Без ошибок не обходится, но победа была заслуженной. Эти три очка очень важны для нас и в турнирном, и в психологическом плане".

После двух игровых дней третьего тура УПЛ Металлист 1925 занимал четвертое место, набрав 6 очков.

В следующем туре Металлист 1925 сыграет на выезде против Шахтера 13 августа.