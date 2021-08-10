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Football.ua выделяет лучших футболистов третьего тура УПЛ.

Третий тур УПЛ получился очень интересным, богатым на события. Не обошлось и без сенсаций. Самый неожиданный результат был зафиксирован в Киеве, где Шахтер проиграл Александрии 1:2.

Итоги 3-го тура УПЛ

На сей раз в символической сборной УПЛ оказались: 3 игрока Ворсклы, по 2 игрока Десны, Александрии и Динамо, а также по 1 представителю из Днепра-1 и Черноморца.

Вратарь: Игорь Литовка, Десна

Попаданий в символическую сборную тура: 1

Не сказать, что у вратаря Десны было очень много работы, но тем не менее пару моментов у Ингульца было. Дважды Литовка сыграл выше всяческих похвал и его спасения вполне можно вносить в категорию суперсейвов. Всего Ингулец 10 раз пробил по воротам Десны, 4 из них пришлись в створ.

Правый защитник: Игорь Пердута, Ворскла

Попаданий в символическую сборную тура: 2

В который раз правый защитник Ворсклы продемонстрировал свой высокий уровень. Он активно поддерживал атаки своей команды, не забывая о своих прямых обязанностях. В этом матче Пердута записал на свой счет голевую передачу.

Центральный защитник: Александр Сирота, Динамо

Попаданий в символическую сборную тура: 1

Центральный защитник Динамо провел сильный матч против Зари. Хорошо справлялся с высоким прессингом оппонента и забил первый такой важный гол в матче, который во многом предопределил дальнейшее развитие событий. К слову, это дебютный гол для молодого игрока за первую команду Динамо.

Левый защитник: Андрей Цуриков, Александрия

Попаданий в символическую сборную тура: 1

Перед опытным защитником Александрии Андреем Цуриковым стояла непростая задача – справиться на своем фланге с подключениями Додо. У Цурикова получилось это сделать, насколько это было возможно. Также отмечаем, что Андрей на свой счет записал 2 голевые передачи.

Центральный полузащитник: Оливье Тиль, Ворскла

Попаданий в символическую сборную тура: 1

Взаимопонимание Оливье Тилля и Руслана Степанюка на футбольном поле — на предельно высоком уровне. Это позволяет и одному, и второму приносить максимальную пользу своей команде. Тилль забил гол сам и отдал две результативные передачи.

Атакующий полузащитник: Виталий Буяльский, Динамо

Попаданий в символическую сборную тура: 1

Виталий Буяльский в который раз продемонстрировал, что на данный момент именно он является ключевым и очень важным игроком для киевского Динамо. Его постоянное давление на игроков Зари и перемещения по всему фронту атаки принесли много проблем оппоненту. Также на счету Буяльского победный гол в этом матче.

Правый полузащитник: Александр Назаренко, Днепр-1

Попаданий в символическую сборную тура: 1

Фланговый вингер Днепра-1 Александр Назаренко просто затерроризировал оборону Мариуполя своими скоростными проходами. Назаренко не боялся брать игру на себя и у него достаточно часто многое получалось. Стал автором красивого гола, был близок к шедевру, но мяч после его удара угодил в перекладину.

Левый полузащитник: Максим Третьяков, Александрия

Попаданий в символическую сборную тура: 1

Атакующие футболисты не очень любят оборонительную работу, но в матче против Шахтера основную часть времени Третьякову приходилось этим заниматься и делал он это весьма качественно. А самое главное, когда появлялись возможности для быстрых контратак, Третьяков находил в себе силы поддерживать эти атаки. В одной из них ему удалось забить гол.

Центральный нападающий: Денис Безбородько, Десна

Попаданий в символическую сборную тура: 1

Форвард Десны после выхода на замену сделал все, чтобы подопечные Александра Рябоконя имели возможность добыть три очка в матче против Ингульца. Сначала замкнул навесную передачу с фланга, а после нанес результативный удар в контратаке, когда соперник кинулся отыгрываться.

Центральный нападающий: Владислав Бугай, Черноморец

Попаданий в символическую сборную тура: 1

Хотя Черноморец и проиграл, был в составе одесситов футболист, который всеми силами старался избежать этого – Владислав Бугай. Форвард забил два очень качественных гола в непростых ситуациях. К сожалению, его голы не помогли команде заработать очки в этом матче.

Центральный нападающий: Руслан Степанюк, Ворскла

Попаданий в символическую сборную тура: 2

Лучший нападающий всей УПЛ прямо сейчас – это, бесспорно, Руслан Степанюк. С уходом Владислава Кулача Степанюк перестал действовать в оттяжке, а стал таргетменом Ворсклы и выглядит там максимально угрожающе для своих соперников. Львов в этом матче был просто обречен, находясь под таким напором Степанюка. Как итог, два потрясающих гола от форварда Ворсклы.

Сергей Горбаченко, Football.ua