Украина

Футболист рассказал о предыдущем матче чемпионата.

Нападающий полтавской Ворсклы Руслан Степанюк прокомментировал победу над Львовом в УПЛ (3:1).

"Я не смотрю на табло, не обращаю внимания на имена в команде соперника. Если есть тренерская установка на игру, то нужно стараться придерживаться ее в каждой букве. Самое главное, что держу в голове, когда ступаю на поле — победа. Для команды, для родных и для себя. Уступаем и побеждаем вместе, поэтому стоит понимать, если у кого-то не идет игра, ты должен, стиснув зубы, доработать и за того парня. Мы сильны своей командной игрой, коллективом".

Символическая сборная 3-го тура УПЛ

"Победа над Львовом нам была нужна как воздух, чтобы бороться за места в верхней части турнирной таблицы. Я благодарен каждому из полтавчан, кто пришел и поддержал нас. Свои голы пока не считаю и планов по этому поводу не строю. Стоит тщательно выполнять свою работу. С такими партнерами по команде поражать ворота соперника намного интереснее и приятнее. Будем работать дальше ради будущих побед", — сказал Степанюк.

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