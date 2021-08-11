Маруан Михоби и Рафаэль Сабино покинули украинскую команду.
Рафаэль Сабино и Маруан Михоби, ФК Львов
11 августа 2021, 16:20
Львов на своем официальном сайте объявил об уходе двух футболистов — защитника Маруана Михоби и полузащитника Рафаэля Сабино.
Контракты с обоими игроками были расторгнуты по обоюдному согласию.
22-летний француз Михоби выступал за львовский клуб с сентября прошлого года. На его счету 18 поединков и один забитый мяч.
25-летний бразилец Сабино играл в клубе с лета 2018 года. За это время он провел 67 поединков, забил два гола и отдал два ассиста.
В новом сезоне Львов провел три встречи, две из которых проиграл и один раз расписал мировую. В следующем матче команда Анатолия Бессмертного сыграет против Александрии.
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