Украина

Маруан Михоби и Рафаэль Сабино покинули украинскую команду.

Львов на своем официальном сайте объявил об уходе двух футболистов — защитника Маруана Михоби и полузащитника Рафаэля Сабино.

Контракты с обоими игроками были расторгнуты по обоюдному согласию.

22-летний француз Михоби выступал за львовский клуб с сентября прошлого года. На его счету 18 поединков и один забитый мяч.

25-летний бразилец Сабино играл в клубе с лета 2018 года. За это время он провел 67 поединков, забил два гола и отдал два ассиста.

В новом сезоне Львов провел три встречи, две из которых проиграл и один раз расписал мировую. В следующем матче команда Анатолия Бессмертного сыграет против Александрии.

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