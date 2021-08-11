Украина

Стали известны стартовые составы команд для поединка 1-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют Динамо Киев и закарпатский Минай.

Первый тур украинской Премьер-лиги наконец-то получит свое логическое завершение в виде поединка на НСК Олимпийский между киевским Динамо и закарпатским Минаем.

Мирча Луческу, на фоне победы над луганской Зарей (2:1), решил использовать в стартовом составе своей команды на позиции правого защитника Александра Тымчика, в то время как опорную зону составят своей парой Андриевский и Шепелев, а Караваев разместится на левом фланге полузащиты. На острие атаки "бело-синих" дебютирует Рамирес.

Василий Кобин, спустя полторы недели от победной игры против Александрии (1:0), решил перейти на построение с четырьмя защитниками, на флангах которого расположатся Кныш и Багайоко, а в полузащите увидим выход Синегуба и Байдала. В пару нападающих к Селезневу отправится Кобак.

Динамо Киев: Бущан — Тымчик, Забарный, Сирота, Миколенко — Андриевский, Шепелев — Цыганков, Буяльский, Караваев — Рамирес.

Запасные: Бойко, Сидорчук, Шапаренко, Де Пена, Леднев, Гармаш, Сидклей, Кендзера, Антюх.



Минай: Кучер — Кныш, Векляк, Гончар, Багайоко — Синегуб, Кулиев, Хахлев, Байдал — Кобак, Селезнев.

Запасные: Пеньков, Семенко, Петрусенко, Лиховидько, Ахмедзаде, Билоног, Месхи, Вишневский, Горин.



Матч Динамо Киев — Минай начнется в 19:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.