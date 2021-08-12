Полузащитник Шахтера Педриньо пропустит до одной недели из-за повреждения, сообщает официальный сайт "горняков".

Бразильский футболист получил травму в поединке третьего раунда квалификации Лиги чемпионов против Генка.

Медицинский штаб донецкого клуба отрапортовал, что у Педриньо повреждение мышц задней поверхности бедра.

Напомним, ближайший матч Шахтер проведет против Металлиста 1925 13 августа, в 19:30. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.