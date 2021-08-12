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Защитник харьковчан поделился своими мыслями накануне матча с Шахтером.

Защитник харьковского Металлиста 1925 Евгений Ткачук прокомментировал предстоящий поединок четвертого тура УПЛ против донецкого Шахтера.

"Конечно, в матче с Шахтером есть большое желание проявить себя у каждого футболиста. Тем более, что наша команда недавно вышла из Первой лиги, мы хотим доказать, что способны играть на высоком уровне. Как говорит наш тренер, нужно выходить на каждую игру и стараться победить.

Повышенное волнение перед статусным соперником? Возможно, в первые минуты. Нужно привыкнуть к команде высокого уровня. Потому что многие из ребят, я в том числе, давно не играли против таких сильных команд. Нужно время, нужно понять, как против них действовать. Не вижу по ребятам, чтобы было какое-то волнение. Мы же не играем еврокубковый финал. Это очередная игра, где будет разыграно три очка, против сильной команды. Но мы также хотим показать, что мы не слабы.

Разбор игры Шахтера? Тренерский штаб продемонстрировал все сильные и слабые стороны этой команды. Поэтому мы постараемся показать свой лучший футбол и выглядеть достойно.

Ошибки в обороне в прошлых играх? Безусловно, каждый игрок понимает, где он допустил ошибку. В коллективе, в принципе, все это быстро происходит, все все знают. Поэтому слишком большого внимания этому не уделяли. Мы понимаем, что было не так на футбольном поле, стараемся это исправить и не допускать больше таких ошибок.

Насыщенный график Шахтера? Наверное, немного лучше, чем если бы Шахтер был бы полностью физически восстановлен. То есть, этим можно будет воспользоваться. Наверное, играть будут те футболисты, которые будут не полностью восстановленными и у нашей команды, в этом плане, может быть преимущество. Но, опять же, у Шахтера высокий уровень мастерства, длинная скамейка запасных, которая состоит из хороших игроков. У них может быть полностью другой состав", — приводит слова Ткачука пресс-служба харьковчан.

Напомним, матч Шахтер — Металлист 1925 состоится завтра, 13 августа, в 19:30. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.