Украина

Директор "горняков" по футболу прокомментировал судейство в чемпионате Украины.

Директор Шахтера по футболу Дарио Срна выразил недовольство уровнем судейства в матчах его команды в УПЛ.

Хорват отметил, что в ворота соперников "горняков" не поставили три чистых пенальти.

"После поражения от Александрии команда должна была проявить реакцию с Генком. Сделали еще один шаг – добились победы. Матч с Александрией нужно оставить позади и двигаться вперед. Мы одна команда, когда выигрываем и когда проигрываем. Мы вместе и этим сильны. Сейчас у нас Металлист 1925, очень хороший соперник, и только после этого будем думать о Монако.



Никто не ожидал, что после трех туров мы потеряем очки. Это должно быть уроком. У нас очень много молодых футболистов. Ту игру нужно поскорее забыть и двигаться вперед. Хочу сказать, что Шахтер недоволен судейством, которое арбитры показали в этих трех турах. Явно не поставили три пенальти в ворота соперников Шахтера. Два – со Львовом, один – с Александрией.

Без VAR, конечно, тяжелее – я понимаю, что судьи тоже люди и могут ошибаться. Но слишком много ошибок в сторону Шахтера. Судейство с нами и некоторыми другими командами отличается. Это неприятно. Кому-то судится, а кому-то нет. Двойные стандарты. Это не оправдание, просто хочу сказать: понимаю арбитров, ошибки случаются, но судейство с первых трех туров началось не очень хорошо.



Я надеюсь, что судейство будет более качественным и непредвзятым. Будем внимательно следить за всеми матчами и, если судьи будут предвзяты, будем об этом громко говорить. Мы за честную игру, и пусть побеждает сильнейший", — приводит слова хорвата официальный сайт "горняков".

Напомним, что поражение от Александрии стало первым для Роберто Де Дзерби в официальных матчах во главе Шахтера.