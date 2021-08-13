Украина

Стали известны стартовые составы команд для поединка 4-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют донецкий Шахтер и харьковский Металлист 1925.

Четвертый тур украинской Премьер-лиги начнется с поединка на НСК Олимпийский, где донецкий Шахтер будет принимать харьковский Металлист 1925

После поражения от Александрии (1:2), Роберто Де Дзерби решил использовать в центре обороны Сергея Кривцова, на левом фланге защиты выйдет Исмаили, а Георгий Судаков и Манор Соломон дополнят тройку атакующих полузащитников.

В свою очередь, Валерий Кривенцов, на фоне победы над одесским Черноморцем (3:2), выставил в стартовом составе сразу трех центральных защитников, а недоступного для игры в этом матче Крыськива заменил за счет Ременюка, сыграющего на позиции правого флангового защитника.

Шахтер: Трубин — Додо, Кривцов, Марлон, Исмаили — Майкон, Степаненко — Тете, Судаков, Соломон — Траоре.

Запасные: Пятов, Матвиенко, Конопля, Корниенко, Маркос Антонио, Марлос, Алан Патрик, Коноплянка, Сикан.

Металлист 1925: Сидоренко — Ременюк, Ермаков, Ткачук, Шершень, Западня — Голодюк, Габелок — Протасов, Фабиньо, Батюшин.

Запасные: Шелихов, И. Коваленко, Ченбай, Квакич, Дмитренко, Кравченко, Савин, Задерака, Марлисон.

Матч Шахтер — Металлист 1925 начнется в 19:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.