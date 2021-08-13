Украина

Итальянский тренер дал комментарий после матча.

Шахтер в рамках поединка четвертого тура чемпионата Украины одержал непростую победу над Металлистом 1925.

Главный тренер "горняков" Роберто Де Дзерби прокомментировал победу своей команды над харьковчанами.

"Все победы очень важны и очень красивы. Сегодня мы были уставшими физически и ментально после матча против Генка. Нелегко после Лиги чемпионов начать с нуля. Внимательно и с максимальной концентрацией вернуться к матчам чемпионата.

Мы не сыграли хорошо в первом тайме, но не думаю, что сегодня в УПЛ есть команды, которые играют лучше нас.

Если хотите, можем поговорить как болельщики. До сегодняшнего дня я не видел ни одной команды, которая играла бы лучше, чем Шахтер в первом тайме.

Я очень доволен пониманием. Все ребята профессионалы. Сейчас мы тренируемся мало, поэтому сложно идентифицировать прогресс, особенно играя против закрытых команд.

Педриньо? Посмотрим, до сегодняшнего дня еще не думал о Монако. Думал только о Металлисте 1925", — сказал итальянец в эфире телеканалов Футбол 1/2/3.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Шахтера против Металлиста 1925.