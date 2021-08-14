Украина

Защитник Шахтер прокомментировал исход поединка против Металлиста 1925.

События четвертого тура украинской Премьер-лиги открывал поединок донецкого Шахтера против харьковского Металлист 1925, который завершился победой "горняков" на поле НСК Олимпийский (2:0).

Шахтер — Металлист 1925 2:0 Видео голов и обзор матча

Центральный защитник коллектива Роберто Де Дзерби, Сергей Кривцов, вернувшийся на поле после отсутствия в начале сезона из-за травмы и ставший автором голевой передачи при первом взятии ворот со стороны своей команды, прокомментировал успешный для дончан результат.

"Встреча получилась действительно непростой. Соперник сыграл в хороший футбол. До этого я смотрел два их матча — хорошая команда с квалифицированными футболистами. Думаю, Металлист 1925 будет вверху турнирной таблицы, потому что ребята не боятся играть в футбол и выходят из обороны за счет короткого паса. С такими командами приятно играть!

У Шахтера в первом тайме мало движения впереди, пытались вскрыть эту оборону за счет действий на фланге, но никакого результата в первом тайме это не дало. Затем, начали больше бежать за спину и открывать зоны для наших нападающих и атакующих полузащитников, что и вылилось в счет 2:0.

Мне еще немного тяжело входить в ритм сезон из-за того, что я долгое время не чувствовал игрового тонуса, плюс новая тактика и совершенно другая игра центральных защитников. Признаюсь, немного тяжело в плане работы с мячом, но матчи для того и существуют. Буду в дальнейшем оттачивать эти навыки в тренировочном процессе. Рад снова вернуться на поле.

Гол Степаненко предлагаю разделить по-кумовски — 50 на 50. Я ему сказал, что он забьет, потому что вычитал, что сегодня день левши. Говорю: ты левша — должен забить. Как раз перед этим угловым Тарас должен был бежать на ближнюю штангу, а мне надо было замыкать. Решили поменяться — хорошо, что сработало. Поздравляю его!

С приходом Де Дзерби, изменилось расположение наших игроков при стандартах в обороне. В атаке также есть свои наработки. Не могу рассказать ничего конкретного, но изменилось многое", — подытожил украинский футболист.

В следующем туре донецкий Шахтер проведет гостевой матч против одесского Черноморца.