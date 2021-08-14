Украина

Вероятно, аргентинца и чилийца заменят Мартин Сатриано и Андреа Пинамонти.

Действующего чемпиона Украины, Динамо Киев, ожидает товарищеский поединок с миланским Интером, который стал чемпионом Италии по итогам прошлого сезона.

Как сообщает InterNews24, нападающие Лаутаро Мартинес и Алексис Санчес не смогут сыграть за "нерадзурри" против команды Мирчи Луческу из-за повреждений.

Ожидается, что вместо них на поле выйдут Мартин Сатриано и Андреа Пинамонти.

Напомним, спарринг Динамо Киев — Интер состоится сегодня, 14 августа. Начало — в 19:30 по киевскому времени. Местом проведения станет арена U-Power Stadium в итальянском городе Монца.

Следить за событиями данного противостояния вы можете в видео онлайн-трансляции, которая доступна на Football.ua.