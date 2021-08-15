Украина

Форвард Десны Денис Безбородько подвел итоги победного матча против Днепра-1.

Черниговская Десна минимально обыграла Днепр-1 в матче четвертого тура УПЛ и возглавила турнирную таблицу чемпионата.

Форвард Десны Денис Безбородько подвел итоги победного матча, рассказав, кому посвятил забитый гол.

"Посвящаю гол семье, близким, родным, друзьям, партнерам по команде, всей команде в целом. Не надо хватать звезд с неба. Нужно уже готовиться на Динамо. Чемпионат только начинается. Борьба вся впереди. Не стоит нам расслаблять булки", — сказал форвард в интервью телеканалам Футбол 1/2/3.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Десна — Днепр-1.