Украина

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В рамках четвертого тура украинской Премьер-лиги черниговская Десна минимально обыграла Днепр-1 (2:1).

Счет в матче был открыт на 30-й минуте поединка, когда Безбородько головой переправил мяч в ворота после передачи с правого фланга. В середине второго тайма Довбик вышел один на один и перекинул голкипера, сравняв счет в матче. Победу "северянам" принес результативный удар Завийского за четыре минуты до конца основного времени матча.

Видео голов и обзор матча:

Десна — Днепр-1 2:1

Голы: Безбородько, 30, Завийский, 86 — Довбик, 78



Десна: Литовка — Сафронов, Цымбалюк, Селин (Волошин, 12, Масалов, 74), Картушов — Завийский, Домбровский, Арвеладзе, Калитвинцев (Шевцов, 88) — Тотовицкий — Безбородько (Будковский, 74).



Днепр-1: Паст — Н. Кравченко (Логинов, 19), Адамюк, Сваток, Дубинчак — Пихаленок, Ди Франко — Назаренко, Джурасек (Игнатенко, 84), Чуже (Когут, 53) — Довбик.



Предупреждения: Цымбалюк — Адамюк, Ди Франко, Логинов



На 58-й минуте был удален Франциско Ди Франко (Днепр-1) (второе предупреждение).

На 75-й минуте был удален Александр Пихаленок (Днепр-1) (неспортивное поведение).