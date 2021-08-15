Украина

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

Колос в рамках поединка четвертого тура чемпионата Украины принимал на своем поле Рух и не смог добиться победы.

Подопечные Костышина пропустили в середине первой половины игры, а уже в начале второго тайма дела стали очень плохи — удаление заработал Ром.

Тем не менее, ковалевцы нашли в себе силы отыграться в меньшинстве.

Обзор матча:

Колос — Рух 1:1

Голы: Новак, 65 — Борячук, 24



Колос: Волынец — Ром, Гавриш, Новак, Сакив — Чурко, Задоя (Нгамба, 56), Костышин (Ильин, 46), Кариока (Золотов, 60) — Нуриев (Милько, 26), Лысенко (Ситчинава, 46).



Рух: Панькив — Гагун, Белый, Дидык, Мысык — Карасюк — Бойчук (Кузык, 83), Ориховский (Кухарук, 90+4), Федорчук, Климчук — Борячук (Кондраков, 76).



Предупреждения: Ром, Ситчинава, Нгамба — Дидык, Кондраков



На 58-й минуте был удален Матия Ром (Колос) (второе предупреждение).