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Львов - Александрия, фото Александрия
15 августа 2021, 21:59
Александрия поделила очки в матче против ПФК Львов в рамках поединка четвертого тура чемпионата Украины.
Хозяева открыли счет усилиями Ренана в компенсированное к первому тайму время, а Спинелли восстановил паритет в начале второго тайма.
ПФК Львов — Александрия 1:1
Голы: Ренан, 45+2 — Спинелли, 52
На 14-й минуте Альваро Тавареш (ПФК Львов) не забил пенальти (вратарь).
ПФК Львов: Ильющенков — Зозуля, Романчук, Махмутович, Якимец — Грисьо (Брикнер, 64), Политыло (Чиряк, 77), Довгий, Эрнест (Семенив, 88) — Альваро (Шина, 63) — Ренан (Ныч, 77).
Александрия: Билык — Мирошниченко, Бабогло, Дубра, Цуриков — Копина (Калюжный, 46), Ковалец, Демченко — Одарюк (Кожушко, 70), Спинелли (Устименко, 71), Третьяков.
Предупреждения: Ренан, Альваро.