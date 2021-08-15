Украина

Президент киевлян Игорь Суркис оценил работу селекционной службы Динамо.

Президент киевского Динамо Игорь Суркис рассказал о кадровом потенциале "бело-синих", оценив новичков киевского клуба.

Суркис не исключает, что до конца трансферного окна киевский клуб может как подписать новичков, так и расстаться с кем-то из нынешних игроков.

О трансферах:

"Может, наша трансферная кампания еще не закончилась. Но дело в том, что оценивать ее нужно будет хотя бы по прошествии 3-4 месяцев, потому что новые игроки еще не готовы. Шкурину еще надо набирать. Думаю, в следующей игре мы увидим его на поле. Тому же Кулачу надо привыкнуть к игре Динамо"

О роли Вербича:

"Одна из наших основных потерь — это Вербич. Мы его ждем с нетерпением. Потому что когда Вербич в хорошем состоянии, у команды совсем другая атака. Буяльский с Интером не мог играть из-за микроповреждения. Миколенко не полетел в Милан. Есть проблемы. Нужно подвести команду к одинаковому функциональному состоянию, поэтому спарринг с Интером только на пользу. Может, кто-то уйдет, может, кого-то подпишем. Вполне возможно", — сказал Суркис в интервью Профутбол Digital.

Ранее сообщалось, что форвард Динамо Владислав Супряга близок к переходу в итальянскую Сампдорию на правах аренды.