Украинский форвард продолжит свою карьеру в Италии.
Владислав Супряга, ФК Динамо
15 августа 2021, 14:32
Нападающий киевского Динамо Владислав Супряга продолжит свою карьеру в итальянской Серии А, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.
По информации источника, в ближайшее время 21-летний украинец подпишет арендное соглашение с Сампдорией, которое будет рассчитано на один год. Аренда обойдется итальянцам в 1,5 миллиона евро.
Также отмечается, что в арендном соглашении будет опция о выкупе контракта за 8 млн евро.
В прошлом сезоне Супряга принял участие в 17 матчах УПЛ, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.
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