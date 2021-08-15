Украина

Украинский форвард продолжит свою карьеру в Италии.

Нападающий киевского Динамо Владислав Супряга продолжит свою карьеру в итальянской Серии А, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По информации источника, в ближайшее время 21-летний украинец подпишет арендное соглашение с Сампдорией, которое будет рассчитано на один год. Аренда обойдется итальянцам в 1,5 миллиона евро.

Также отмечается, что в арендном соглашении будет опция о выкупе контракта за 8 млн евро.

В прошлом сезоне Супряга принял участие в 17 матчах УПЛ, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.

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