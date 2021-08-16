Украина

Сергей Костенок разбирает центральный матч четвертого тура чемпионата Украины-2021/22.

В центральном матче 4 тура УПЛ Десна на своем поле переиграла Днепр-1. Игра в Чернигове оправдала самые высокие ожидания. По накалу страстей и драматизму это был один из лучших матчей всего стартового отрезка чемпионата Украины. Но, это противостояние было интересно не только своей эмоциональной составляющей. Порадовало и качество игры, причем с обеих сторон.

Разумеется, ошибок, как коллективных, так и индивидуальных хватало, но они были следствием достаточно высокой для наших широт интенсивности игры. Обратим внимание на тактические нюансы противостояния, которые оказали существенное влияние на формирование результата.

Игор Йовичевич третий матч подряд выставил одинаковый стартовый состав. Не претерпела изменений и тактическая схема. После не удачной попытки игры в три центрбека в матче первого тура с Ворсклой, когда днепряне по ходу матча вернулись к более привычной структуре 4-2-3-1, Йовичевич больше не прибегал к экспериментам.

Отметим, что Паст впервые играл против своей бывшей команды. Иронией судьбы именно его технический брак поспособствовал решающему голу в ворота Днепра-1.

Базовой схемой Десны, также были 4-2-3-1. В сравнении с матчем прошлого тура Александр Рябоконь произвел в стартовом составе две замены. Забивший в трех первых турах три гола Денис Безбородько сыграл центрфорвардом вместо Филипа Будковского, а Гуцуляка, который к тому моменту еще оформлял свой трансфер в Днепр-1, заменил защитник Цымбалюк. Левого полузащитника отыграл Завийский.

Десна — Днепр-1 — 2:1 (1:0)

Голы: Безбородько 30 (Калитвинцев), Завийский 86 (Калитвинцев) — Довбик, 78 (Назаренко)

Десна: Литовка — Сафронов, Цымбалюк, Селин (Волошин, 12, Масалов, 74), Картушов — Завийский, Домбровский, Арвеладзе, Калитвинцев (Шевцов, 88) — Тотовицкий — Безбородько (Будковский, 74).

Днепр-1: Паст — Н. Кравченко (Логинов, 19), Адамюк, Сваток, Дубинчак — Пихаленок, Ди Франко — Назаренко, Джурасек (Игнатенко, 84), Чуже (Когут, 53) — Довбик.

Предупреждения: Цымбалюк — Адамюк, Ди Франко, Логинов

Удаления: Ди Франко 58 (второе предупреждение), Пихаленок 75 (неспортивное поведение).

Удары (в створ) – 12(4):7(3)

Владение – 45%:55%

Фолы – 7:18

Обе команды активно начали матч. Десна традиционно была нацелена на вертикальную игру. Гости, старались в деструктивной фазе использовать проактивные методы обороны, при необходимости проводили быстрые атаки, но больше дорожили мячом.





На скриншоте – структура высокого прессинга Днепра-1. Чуже и Довбик с зазором контролировали Цымбалюка и Селина соответственно. Пихаленок в центре держал Домбровского. В подобных ситуациях команда Рябоконя старалась не рисковать. В большинстве случаев Литовка прямым ударом выносил мяч во вторую треть поля.

Хозяева поля не так агрессивно противодействовали розыгрышам соперника в начальной стадии развития позиционных атак, но, давление все-же было. Защитники Днепра-1 после непродолжительной перепасовки часто исполняли длинную передачу в зону атакующей группы игроков.

Постепенно, в обоюдоострой и интенсивной игре, с изобилием единоборств и стыков, верх начали брать футболисты Десны. В целом они переиграли оппонентов в первом тайме. Выходы команды Рябоконя в быстрые атаки были настолько угрожающими, что гости начали терять контроль над соблюдением вертикальной компактности линий. Это разрушило всю структуру прессинга. Десна все чаще в переходной фазе получала свободные зоны, между линиями обороны соперника. Это были наиболее благоприятные условия для системы игры Рябоконя, быстрые атаки Десны способны разобрать любую оборону УПЛ.

Помимо возможностей для контратак дополнительное пространство на флангах позволяло Калитвинцеву исполнять свои фирменные подачи в штрафную. Это и привело к голу Безбородько.

В позиционных атаках на левом фланге Десны активно действовал Картушов. Капитан поднимался вверх по бровке, а команда переходила на игру в три центрбека – Сафронов, Цымбалюк, Селин.

Чуже, Пихаленок и Довбик аккуратно нащупывали триггер для активации более интенсивного давления, перекрывая при этом векторы возможных передач на центральных полузащитников Десны, который к тому же с небольшим зазором должны были контролировать Джурасек и Ди Франко.

При фланговых атаках Десна в первом тайме своевременно нагружала игроками штрафную соперника. На скриншоте – пример подобных эпизодов. В данном случае, хозяева создали в центре штрафной равенство – 4 в 4.

Команда Йовичевича также была опасна в своих быстрых выпадах. На 10 минуте матча ценой травмы, от выхода Довбика один на один с вратарем, свою команду спас Селин. Александр Рябоконь отрядил Завийского на правый фланг обороны, а пару центрбеков вместе с Цымбалюком составил Сафронов. Вместо травмированного Евгения на замену вышел молодой Волошин, который занял позицию левого полузащитника. Спустя несколько минут вынужденную замену совершил уже Йовичевич, выпустив вместо травмированного Кравченко – Логинова.

В перерыве хорватский специалист нашел способ оживить своих подопечных. Во втором тайме Днепр-1 перехватил инициативу. Гости стали действовать более компактно и при потерях мяча это позволило качественнее и интенсивней использовать контрпрессинг.

Днепр-1 Йовичевича прибавляет во всех фазах игры. Гости не только интенсивно взаимодействовали в позиционных атаках, но и всегда искали возможность для максимально быстрых путей к воротам соперника. После успешного коллективного отбора в центре поля, Назаренко исполнил идеальный заброс за спины защитникам на ход Довбику и форвард Днепра-1 оформил свой четвертый гол в чемпионате. У центрбеков был небольшой зазор, но нападающий сборной Украины явно превосходил их в скорости.

Как и в матче с Ворсклой, днепряне снова отыгрались в меньшинстве. На этот раз вдевятером! Вообще, уровень игры, который команда поддерживала, играя 11 на 9, поражает. Днепр не скрывал своих планов даже замахнуться и на победу в матче, но, разумеется, в такой ситуации Десна имела шикарные условия для контратак. Обе команды искали победу. На 86 минуте ее нашли хозяева поля. Если искать главного героя этого драматичного противостояния, то, на мой взгляд – это Калитвинцев. Хавбек Десны – автор двух голевых передач, к тому же он заработал тот штрафной, с которого затем исполнил решающую подачу.

После матча главный тренер Днепра-1 Игор Йовичевич был недоволен действиями своей команды в первом тайме, возмущен судейством и восхищен игрой в меньшинстве: "Несмотря на поражение, можем взять много положительного от этого поединка. Первый тайм не удался с точки зрения структуры контроля мяча, которую мы планировали. Из-за высокой динамики паса и большого расстояния между игроками не удавалось ничего построить. Ошибки в простых ситуациях позволяли сопернику проводить контратаки. И, вместо прессинга, при потере мяча, мы бежали назад.

Не попали в игру из-за мандража и уровня ответственности поединка: игра за первое место, за лидерство. В перерыве сделали небольшую коррекцию нашей игры, успокоили ребят. Стали располагаться ближе к чужим воротам, начали второй тайм так, как планировали первый.

Была хорошая динамика, появлялись моменты. Когда начали играть вдевятером, проявился характер, позволяющий завладеть инициативой. Могли и второй раз сравнять счет. Но сегодня были факторы, которые мы не можем контролировать. Пусть федерация разбирает судейство.

Это был хороший матч, которым наслаждались болельщики, и так легко давать карточки, по каким-то странным критериям... это не идет на пользу футболу. Своей команде могу сказать только то, что мы умерли, как мужики. Характер и хорошая игра сделали нас близкими к ничьей. Это был бы подвиг и толчок для нас".

Наставник Десны Александр Рябоконь традиционно был более лаконичен и хладнокровен в своих публичных оценках матча: "Очень эмоциональная игра, была хорошая поддержка со стороны болельщиков, доволен, что команда сумела их порадовать. Всегда есть чувство реванша, но сезон только начинается — нужно во всех матчах набирать очки. У нас есть группа футболистов, которые остались с прошлого сезона — Картушов, Калитвинцев, Тотовицкий, Домбровский. Этих игроков можно назвать лидерами Десны".

Это была игра на три результата. Обе команды при определенных обстоятельствах вправе были рассчитывать на положительный результат и обе, уровнем игры, убедили в законности своего нахождения в лидирующей группе. В первую очередь это касается Десны, которая в первых трех турах побеждала оппонентов более низкого уровня.

Команде Йовичевича пора уже делать выводы относительно стабильных удалений. Очевидно, что Днепр-1 прогрессирует и демонстрирует футбол достаточно высокого класса для того, чтобы уже в этом сезоне финишировать в первой тройке, но с такой тенденцией они явно не досчитываются очков, причем в очных противостояниях с непосредственными конкурентами.

Тренерский состав должен правильно оценивать ситуацию, а не искать причины на стороне. Екатерина Монзуль и ее бригада отлично отсудили очень тяжелый матч. К арбитражу не может быть серьезных претензий. Игор Йовичевич должен понять, что неспортивное поведение и грубая игра не должны становиться системой. Оправдывая нарушения своих игроков, тренер тем самым делает все для того, чтобы проблема приобрела статус хронической.

И Пихаленок и Ди Франко заслужили удаления, хотя бы потому, что не воспринимали адекватно предупреждения. Трудно понять футболиста, который уже находится на карточке, но при этом идет в рискованный и неоправданный подкат. Ситуация с Пихаленком вообще абсурдная. За пару секунд до игрового момента, который крайне возмутил хавбека Днепра-1, был эпизод с откровенной и неудавшейся симуляцией Дубинчака, которую Монзуль проигнорировала. Арбитр имела все основания наказать симулянта, уверен, она все прекрасно видела.

Мы не знаем, что сказал Пихаленок, но очевидно, что это было не совсем уместное, не корректное и не конструктивное суждение. Его мнения в том эпизоде никто не спрашивал. Предупреждение не помогло, Пихаленок на ровном месте подвел команду, которая и так была в меньшинстве. Монзуль показала остальным арбитрам, как нужно себя вести в подобных ситуациях. Именно абсолютная безответственность двух хавбеков Днепра-1 привела команду Йовичевича к поражению в Чернигове. Думаю, когда эмоции улеглись, и хорватский специалист с холодной головой пересмотрел матч, его анализ игры будет базироваться на более объективных суждениях.

Касательно организации игры, днепряне находятся на правильном пути. На мой субъективный взгляд, если брать в совокупности все аспекты игры, Днепр-1 по своему потенциалу сегодня смело может претендовать на роль третьей силы. Десна пока выжимает из себя максимум, но думаю, как и в случае с Ворсклой в прошлом сезоне, команда Рябоконя со временем притормозит. Десна очень хороша в быстрых атаках, но для стабильных результатов на длительной дистанции необходима и хорошо отлаженная структура в позиционной игре в атаке. Днепр-1 на данном этапе выглядит более разносторонне развитой командой.

Касательно остальных претендентов на статус третьей силы, Заря, традиционно буксует на старте сезона. Очковые потери в ближайших турах могут поставить под серьезные сомнения высокие амбиции луганского клуба. Сейчас команда Скрипника входит в напряженный еврокубковый график, и нет никакой гарантии, что соперники в этом сезоне снова расступятся перед ней на пути к очередной бронзе.

Ворскла обладает хорошим кадровым потенциалом, но не реализовывает его. Система игры Максимова слишком однообразна и предсказуема. Зацикленность на длинных передачах и забросах вряд ли позволит полтавчанам обойти команды, которые более активно развиваются в разных аспектах игры. Есть еще Колос. Посмотрим, время покажет, но вполне возможно, что самым интересным локальным соперничеством в чемпионате будет именно борьба за третье место. Если конечно, в Шахтере не ускорится интеграция системы игры Де Дзерби.

Сергей Костенюк, Football.ua