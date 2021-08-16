Украина

Стали известны стартовые составы команд для поединка 4-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют Мариуполь и одесский Черноморец.

Единственным вынесенным на понедельник поединком четвертого тура украинской Премьер-лиги оказалось противостояние между Мариуполем и одесским Черноморцем.

После поражения от днепровского Днепра-1, Остап Маркевич решил выставить на правом фланге обороны Кащука, в то время как в опорную зону отправился Клименко, а Хромей и Мишнев расположатся над ним. Также, стоит отменить выход Никитишина на левом фланге полузащиты.

Со стороны Юрия Мороза, после неудачи в игре против харьковского Металлист 1925 (2:3), можем наблюдать появление в линии полузащиты Артура Авагимяна и дебют за клуб Георгия Цитаишвили.

Мариуполь: Кудрик — Кащук, Чоботенко, Мампасси, Стасюк — Клименко — Очеретько, Мишнев, Хромей, Никитишин — Кулаков.

Запасные: Турбаевский, Холод, Удод, Микицей, Петерман, Шостак, Свитюха, Вьюнник.



Черноморец: Кучерук — Путря, Кадири, Дубко, Кузык — Билошевский, Михайленко — Цитаишвили, Авагимян, Штогрин — Бугай.