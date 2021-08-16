Стали известны стартовые составы команд для поединка 4-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют Мариуполь и одесский Черноморец.
Георгий Цитаишвили, фото ФК Динамо Киев
16 августа 2021, 18:16
Единственным вынесенным на понедельник поединком четвертого тура украинской Премьер-лиги оказалось противостояние между Мариуполем и одесским Черноморцем.
После поражения от днепровского Днепра-1, Остап Маркевич решил выставить на правом фланге обороны Кащука, в то время как в опорную зону отправился Клименко, а Хромей и Мишнев расположатся над ним. Также, стоит отменить выход Никитишина на левом фланге полузащиты.
Со стороны Юрия Мороза, после неудачи в игре против харьковского Металлист 1925 (2:3), можем наблюдать появление в линии полузащиты Артура Авагимяна и дебют за клуб Георгия Цитаишвили.
Мариуполь: Кудрик — Кащук, Чоботенко, Мампасси, Стасюк — Клименко — Очеретько, Мишнев, Хромей, Никитишин — Кулаков.
Запасные: Турбаевский, Холод, Удод, Микицей, Петерман, Шостак, Свитюха, Вьюнник.
Запасные: Варакута, Тлумак, Скорко, Кравченко, Вачиберадзе, Брагару, Ванат, Мащенко.
Черноморец: Кучерук — Путря, Кадири, Дубко, Кузык — Билошевский, Михайленко — Цитаишвили, Авагимян, Штогрин — Бугай.
Матч Мариуполь — Черноморец начнется в 19:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией
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