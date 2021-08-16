Украина

Специалист — о первой победе в УПЛ.

Главный тренер одесского Черноморца Юрий Мороз прокомментировал победу над Мариуполем в четвертом туре УПЛ (2:3).

"Мне больше понравился результат, чем игра. Работы непочатый край. В плане исполнения еще есть над чем работать. Ребята начинают понимать, привыкать к Премьер-лиге. Сегодня мы выиграли у хорошей и добротной команды. Такой же молодой, как и наша. Везение сегодня было немножко на нашей стороне.

Нужно не останавливаться на победе, а двигаться вперед. Ребята должны прогрессировать, расти и добиваться результата. Ребята молодцы, что после пропущенного мяча не стушевались, а продолжили гнуть свою линию. Быстро выходили в контратаки, была компактность между линиями, единственное – не было контроля мяча с завершением у ворот".

"Игра в обороне настораживает, хотелось бы более надежной и практичной игры нашей команды. Была опасение, что упустим победу, но опять же – ребята выдержали и дотерпели. Заслужено победили, но в равной и упорной борьбе.

Михайленко начинает привыкать к Премьер-лиге, чувствовать ее уровень и становиться лидером команды. Сама игра выдвигает его на лидерские роли", — сказал Мороз.

Видео голов и обзор матча Мариуполь — Черноморец можно смотреть на Football.ua.