Украина

Специалист дал комментарий после поединка.

Помощник главного тренера Мариуполя Отапа Маркевича Александр Иванов прокомментировал поражение от Черноморца в УПЛ (2:3).

"Остап Миронович, видно, очень расстроился из-за результата. Да и игра тоже не соответствовала тому, что мы планировали. На это есть свои субъективные и объективные причины – непредвиденные травмы, например. Особенно у Очеретько, из-за которого нам пришлось перекраивать всю линию середины поля. Были проблемы с составом.

У нас каждый человек на счету, а Очеретько можно посчитать за нескольких, потому что он из разряда опытных, по крайней мере для нас. Его отсутствие очень сильно сказалось на качестве игры. Вышли совсем молодые ребята и сыграли как могли. Для того, чтобы они выросли в хороших футболистов, нужно время.

Думали, что сможет отыграться при определенном везении, но не сложилось. Середина поля у нас практически отсутствует, а это очень сказывается на нашей игре", — сказал Иванов.

Видео голов и обзор матча Мариуполь — Черноморец можно смотреть на Football.ua.