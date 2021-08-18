Новый наставник внес изменения в список футболистов.
Тарас Качараба, ФК Славия
18 августа 2021, 08:55
Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков внес изменения в список игроков, которые готовятся к матчам отбора к ЧМ-2022. Об этом специалист сообщил в интервью Профутбол Digital.
В основной список футболистов довызваны нападающий Даниил Сикан из донецкого Шахтера и защитник Тарас Качараба из пражской Славии. Эти игроки перебывали в резервном списке.
Вместо них специалист в резервный список добавил полузащитника луганской Зари Сергея Булецу.
Вратари: Георгий Бущан, Анатолий Трубин, Андрей Лунин.
Защитники: Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко, Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тымчик, Александр Сирота, Эдуард Соболь, Тарас Качараба.
Полузащитники: Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский, Тарас Степаненко, Руслан Малиновский, Андрей Ярмоленко, Александр Зинченко, Александр Зубков, Игорь Харатин.
Нападающие: Роман Яремчук, Артем Довбик, Даниил Сикан.
Резервный список: Евгений Макаренко, Виктор Коваленко, Евгений Коноплянка, Юхим Конопля, Богдан Михайличенко, Владислав Кочергин, Сергей Булеца.
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