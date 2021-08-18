Украина

Специалист высказался о важности чемпионата Украины.

Главный тренер донецкого Шахтера Роберто Де Дзерби высказался о важности игр в чемпионате Украины.

"Лига чемпионов важна для всех. Для меня, клуба, болельщиков. Но я считаю, что она не важнее чемпионата Украины. В каждом турнире мы будем играть на победу. Не будет такого, что в Лиге чемпионов мы отдаемся на 100 процентов, а в чемпионате Украины – меньше".

"Конечно, есть проблемы, когда мы играем в чемпионате Украины, а после – в Лиге чемпионов. Мы должны это учитывать. Если я считаю, что это трудно, тогда я не должен работать тренером в Шахтере. Вы даже не можете работать переводчиком в Шахтере, если считаете, что это трудно.

Мы должны быстро перестроиться. В чемпионате команды играют очень закрыто, но поверьте, в Сассуоло я тоже видел такие команды, как Александрия или Металлист 1925", — сказал Де Дзерби в интервью Бомбардир.

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