Украина

Братья Суркисы лично присутствовали на стадионе Луи II, где проходил поединок между Монако и Шахтером.

В рамках первого матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов донецкий Шахтер на выезде обыграл Монако со счетом 0:1 благодаря голу Педриньо.

На этом матче присутствовали президент киевского Динамо Игорь Суркис и его брат, почетный член УЕФА, Григорий Суркис. Суркис-старший рассказал, за кого он болел в минувшем поединке между Монако и Шахтером.

"За кого болел? Безусловно, за Шахтер. Я не понимаю людей, который на сегодняшний день не понимают, что если Динамо и Шахтер вместе не будут заботиться о повышении рейтинга нашей ассоциации, то через несколько лет нельзя будет рассчитывать на прямую путевку в ЛЧ при победе в чемпионате. Вот и все", — заявил Григорий Суркис в комментарии YouTube-каналу Бомбардир.

Видео гола и обзор матча Монако — Шахтер можно смотреть на Football.ua.

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