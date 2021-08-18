Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.
Ингулец - Динамо, фото Динамо
18 августа 2021, 22:56
Динамо Киев в рамках поединка четвертого тура чемпионата Украины играло против Ингульца на стадионе им. Лобановского и не смогло добиться победы.
Киевляне вышли вперед благодаря автоголу Шишки, но номинальные хозяева довольно быстро сравняли счет — точным ударом отметился Коваленко.
Предлагаем вашему вниманию обзор матча:
Ингулец — Динамо 1:1
Голы: Коваленко, 76 — Шишка, 71 (в свои ворота)
Ингулец: Шуст — Полегенько, Салем, Ковалев, Опанасенко — Запорожец, Шишка, Бартулович (Коваленко, 69) — Шарай (Головкин, 85), Ситало (Гопей, 68), Козак (Асмелаш, 69)
Динамо: Бущан — Караваев (Кендзера, 80), Забарный, Сирота, Миколенко (Сидклей, 90+2) — Сидорчук, Шапаренко (Шепелев, 80) — Цыганков, Буяльский, Де Пена (Родригес, 63) — Гармаш (Вербич, 63)
Предупреждения: Шарай, Бартулович, Головкин — Сидорчук, Шапаренко