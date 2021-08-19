Украина

Президент Ингульца Александр Поворознюк подвел итоги матча против киевского Динамо.

Ингулец из Петрово неожиданно сумел отобрать очки у киевского Динамо в рамках матча четвертого тура УПЛ, сыграв в результативную ничью.

Президент Ингульца Александр Поворознюк поделился эмоциями после матча, заявив, что его команде повезло.

Не знаю, что и говорить. Скажу только одно: с такой командой, как «Динамо», взять очко... Я не тренер Руха, который говорил, что с Шахтером он два очка не добрал. Я вам скажу — с Динамо нам просто повезло с такой командой взять очко. Очень благодарен пацанам за самоотдачу. Супер!

Очень благодарен всем болельщикам, которые нас поддерживали, которые болели. Когда в конце матча мы чуть не забили второй гол, когда все динамовские начали скандировать: Ингулец — это кайф, это супер. Ой, чуть не заматерился. Я же теперь вообще не матерюсь. Это супер, спасибо всем", — цитирует Поворознюка пресс-служба Ингульца.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Ингулец — Динамо.