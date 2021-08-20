Украина

Стали известны стартовые составы команд для поединка 5-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют полтавская Ворскла и харьковский Металлист 1925.

Пятый тур украинской Премьер-лиги откроет противостояние в Полтаве между местной Ворсклой и завсегдатаем пятничных поединков нового сезона — харьковского Металлист 1925.

Юрий Максимов, после ничейного результата после ровенского Вереса (1:1), решил использовать в стартовом составе Валерия Бондаренко в тройке центральных защитников.

В свою очередь, Валерий Кривенцов, на фоне поражения от донецкого Шахтера (0:2), предпочел увидеть на поле с первых минут вновь доступного для игры Дмитрия Крыськива, которому в полузащите составит компанию Владислав Дмитренко, а Михаил Шершень при этом сыграет на правом фланге обороны.

Ворскла: Ризнык — Бондаренко, Чеснаков, Тамм — Пердута, Тилль, Челядин, Якубу — Скляр, Кане — Степанюк.

Запасные: Ткаченко, Пешич, Яворский, Нестеренко, Эсеола, Кушниренко, Вакула.



Металлист 1925: Сидоренко — Шершень, Ермаков, Ткачук, Западня — Дмитренко, Крыськив, Габелок — Протасов, Фабиньо, Батюшин.

Запасные: Коваленко, Ченбай, Квакич, Ременюк, Кравченко, Голодюк, Савин, Задерака, Марлисон.



Матч Ворскла — Металлист 1925 начнется в 19:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.