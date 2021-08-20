Украина

Футболист не являтся первым выбором Максимова.

Вингер полтавской Ворсклы Луизао, по информации некоторых СМИ, должен был перейти в польский Радомяк.

Однако в полтавском клубе информацию о трансфере бразильца не подтвердили. Футболист не попадает в заявку на матчи, так как травмирован.

Отметим, что Луизао выступал за Ворсклу с 2019 по 2020 год на правах аренды из Порту, однако зимой 2020 года футболист подписал полноценный контракт.

Ранее сообщалось, что защитник полтавского клуба Ибрагим Кане получил вызов в национальную сборную Мали.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.