Футболист не являтся первым выбором Максимова.
Луизао, ФК Ворскла
20 августа 2021, 19:59
Вингер полтавской Ворсклы Луизао, по информации некоторых СМИ, должен был перейти в польский Радомяк.
Однако в полтавском клубе информацию о трансфере бразильца не подтвердили. Футболист не попадает в заявку на матчи, так как травмирован.
Отметим, что Луизао выступал за Ворсклу с 2019 по 2020 год на правах аренды из Порту, однако зимой 2020 года футболист подписал полноценный контракт.
Ранее сообщалось, что защитник полтавского клуба Ибрагим Кане получил вызов в национальную сборную Мали.
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