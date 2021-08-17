Украина

Хавбек сможет помочь своей национальной команде в матчах отбора ЧМ-2022.

Полузащитник Ворсклы Ибрагим Кане получил вызов в расположение национальной сборной Мали. Об этом сообщает пресс-служба полтавчан.

Для 21-летнего хавбека это второй вызов в сборную и на его счету уже есть два проведенных поединка.

В сентябре сборная Мали проведет два отборочных матча ЧМ-2022 против Руанды (3 сентября) и Уганды (6 сентября).

Также отмечается, что в услугах талантливого хавбека Ворсклы заинтересованы различные клубы Старого света, но руководство полтавчан не спешит расставаться с малийцем.

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