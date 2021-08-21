Украина

Стали известны стартовые составы команд для поединка 5-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют ровенский Верес и закарпатский Минай.

Субботнюю программу пятого тура украинской Премьер-лиги будет открывать противостояние в Луцке между ровенским Вересом и закарпатским Минаем.

Юрий Вирт, после ничьей против полтавской Ворсклы (1:1), решил сохранить в силе стартовый состав своей команды.

Василий Кобин, в свою очередь, на фоне ничьей против луганской Зари (1:1), провел очередную серьезную ротацию, поэтому с первых минут мы сможем увидеть перестроение Миная на схему с четырьмя защитниками, а нападение команды возглавит Евгений Селезнев.

Верес: Когут — Солдат, Мирошник, Гончаренко, Немчанинов — Полюлях, Кучеров — Е. Пасич, Гегедош, Г. Пасич — Сергийчук.

Запасные: Кичак, Махнев, Клец, Петько, Панасенко, Дахновский, Тимофеенко, Гечев, Гайдучик, Гук.



Минай: Кучер — Горин, Матич, Лиховидько, Багайоко — Кулиев, Хахлев, Петрусенко — Кныш, Селезнев, Кобак.

Запасные: Пеньков, Коваленко, Билоног, Векляк, Байдал, Месхи, Гончар, Ахмедзаде, Синегуб.



Матч Верес — Минай начнется в 17:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.