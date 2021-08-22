Украина

Луганчане до этого выступали в новом сезоне в только в черном и красном комплектах.

Луганская Заря на старте сезона-2021/22 выступала исключительно в двух комплектах — черном, который можно считать базовым для коллектива Виктора Скрипника, и красном, резервном варианте.

Примечательно, что какой-либо специальной презентации новинок от "мужиков" и их технического спонсора компании Nike мы так и не увидели до старта официальных поединков, чего не скажешь о свежепредставленном обмундировании.

Заря получила новый вид своей формы белого цвета, и уже в матче против Мариуполя 22 августа будет готова выйти в нем на футбольный газон стадиона им. В. С. Бойко.

Среди новшеств можно выделить попытку дизайнеров обыграть рукава специальными узорами, в то время как шрифты и большая часть поверхности футболки остались нетронутыми.

Напомним, что матч Мариуполь — Заря начнется в 17:00 по киевскому времени, а Football.ua проведет текстовую трансляцию данной игры. Также, вы уже можете ознакомиться с нашим анонсом предстоящего противостояния.