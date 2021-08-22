Украина

Стали известны стартовые составы команд для поединка 5-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют Мариуполь и луганская Заря.

Воскресная программа пятого тура украинской Премьер-лиги начнется с противостояния в Мариуполе, где местный одноименный клуб будет принимать луганскую Зарю.

Остап Маркевич. после поражения от одесского Черноморца (2:3), принял решение использовать на правом фланге обороны Петра Стасюка, в то время как на противоположную. сторону поля отправился Александр Драмбаев. В центре обороны увидим Станислава Микицея, а в линии полузащиты отметим выход Шостака, в то время как Топало разместится на ее левом фланге.

Виктор Скрипник, после поражения в первом матче плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА от венского Рапида (0:3), дал отдохнуть Виталию Вернидубу и Денис Фаворову, вместо которых в обороне сыграют Ловро Цвек и Дмитрий Хомченовский соответственно, а парой форвардов луганчан станут Гладкий и Шахаб.

Мариуполь: Кудрик — Стасюк, Микицей, Мампасси, Драмбаев — Клименко — Кащук, Шостак, Мишнев, Топалов — Кулаков.

Запасные: Турбаевский, Холод, Удод, Петерман, Хромей, Никитишин, Свитюха, Вьюнник.



Заря: Шевченко — Хомченовский, Цвек, Имереков, Жуниньо — Назарина — Кочергин, Кабаев, Булеца — Гладкий, Шахаб.