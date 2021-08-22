Украина

Судьбу напряженного поединка удалось решить с помощью одного гола.

Череда противостояний в рамках пятого тура украинской Премьер-лиги продолжилась поединком между ковалевским Колосом и Александрией на поле уютного стадиона в небольшом населенном пункте Киевской области. От результата отчетной игры напрямую зависело положение команд по отношению к лидирующей группе, поэтому важность результата было сложно переоценить для обеих сторон.

Исходя из стратегии подсчета потерянных очков, "колоски" даже имели более высокую позицию, нежели их оппоненты по так называемому "аграрному дерби". Однако, чего у коллектива Руслана Костышина не было в активе, так это громкой победы над донецким Шахтером, которого "полиграфам" удалось подловить (2:1) на подвешенном состоянии между двумя матчами против бельгийского Генка.

Примечательно, что настолько громкий успех для коллектива Юрия Гуры последовал на фоне поражения от закарпатского Миная (0:1), что еще сильнее усилило эффект сенсации. Колос тем временем принимал участие в квалификации Лиги конференций УЕФА, но представить нашу страну должным образом коллектив не сумел, поэтому ему пришлось переключать внимание на внутреннюю арену, где уже имели место быть беззубые потери очков в играх против Вереса (0:0) и Руха (1:1).

Также немаловажным для очного противостояния между командами являлся и тот факт, что клуб из Ковалевки забивал до этого на уровне Миная, который является худшим в лиге на данный момент по числу забитых мячей (2 гола), но и Александрия ушла не так уж и далеко со своими четырьмя голами в четырех сыгранных матчах. Почему важно было уделить внимание этому аспекту? Все просто — первая половина отчетной дуэли также завершилась без голов.

Сама же игра начиналась фактически с жесткого столкновения головами между Спинелли и Новаком, после которого обоим футболистам пришлось оказывать помощь непосредственно на футбольном поле. Вот только форвард Александрии покидал его на своих двух, а игрока Колоса пришлось выносить на носилках при помощи футболистов обеих команд. Есть подозрение, что речь идет о тяжелой травме лицевых костей. Вместо Новака вышел Гавриш, поэтому структура игры Колоса в пять защитников никоим образом не изменилась.

"Полиграфы" попытались воспользоваться определенным сумбуром в действиях оппонентов, но Маханьков был в полном порядке при отражении дальних ударов Демченко и Цурикова, что помогло "колоскам" пройти без потерь достаточно сложный отрезок матча. При этом, команда Костышина проявила гибкость тактики, и практически сразу начала давать отмашками атаки на ворота соперников. И тут уже включился прессинг, Александрия начала ошибаться, но в одном из таких эпизодов Ситчинава не сумел воспользоваться сумбурной ситуацией, после отбора мяча у Дубры перед чужой штрафной.

Игра проходила без центра поля во всем своем срезе, поэтому каскады контратак с обеих сторон под финальный свисток воспринимались уже как данность. Хороший темп удавалось наблюдать на футбольном поле, пусть и с завершением атак у обеих команд были серьезные проблемы. Кариока и Кожушко в середине первого тайма были даже в чем-то ближе к забитым мячам, чем партнеры до этого, но в последний момент защитники блокировали их удары, которые точно бы отыгрывали голкиперов.

Игра перешла во вторую половину, в которой Гура решил придать ускорения своим подопечным за счет выхода на поле Рыбалки и Устименко. Можем констатировать, что одна замена точно сыграла — Сергей с углового на правом фланге на 51-й минуте подал в зону перед вратарской, а Бабогло удачно вырвался на завершение с близкой дистанции. Коллектив из Ковалевки этот гол сильно подбил в моральном плане, поэтому хозяевам поля пришлось потратить время на восстановление своих атак.

Начиная от середины второго тайма, команды начали играть как-то слишком сумбурно, поэтому количество ошибок зашкаливало. С другой стороны, именно в таких условиях мы и могли получить ту взрывную концовку, которая имела место быть в оставшееся время. Наверное, где-то даже Александрия была ближе ко второму голу в своих атаках, хотя и соперники создали достаточно для того, чтобы отыграться. Перечислять моменты отдельно не имеет смысла — их было слишком много, но голкиперы выжимали максимум из своих возможностей, а вот атакующие игроки явно не доигрывали до конца свои роли. Причем, с обеих сторон.

Колос —

0:1

Бабогло, 51.

Маханьков — Золотов, Павловец (Костышин, 75), Петров, Новак (Гавриш, 6), Сакив (Черноморец, 76) — Чурко, Нгамба, Милько, Кариока — Ситчинава (Лысенко, 76).

Билык — Мирошниченко, Бабогло, Дубра, Цуриков — Калюжный (Дрышлюк, 90+2), Ковалец, Демченко (Рыбалка, 46) — Кожушко (Одарюк, 65), Спинелли (Устименко, 46), Третьяков.

В следующем туре ковалевский Колос проведет гостевой поединок против киевского Динамо, а Александрия сыграет на выезде против одесского Черноморца.Предупреждения: Милько, Богданов, Гавриш, Кариока — Демченко, Калюжный, Дубра.