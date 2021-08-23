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Football.ua проанализировал центральный поединок пятого тура УПЛ между киевским Динамо и черниговской Десной.

В центральном матче 5 тура УПЛ действующий чемпион показательно разгромил лидера и вернул себе первую строчку в турнирной таблице. Динамо доказало, что осечка в игре с Ингульцом (1:1) не более чем случайность. Потеря двух очков и возвращение Мирчи Луческу на стадион (пока, к сожалению, только на трибуну) явно взбодрили Динамо.

Нельзя сказать, что Десна провалила матч. Команда Александра Рябоконя находится в хорошей форме и имела больше времени на восстановление и целенаправленную подготовку непосредственно к противостоянию с киевлянами. Гости выжали из себя все, что могли на данный момент. Этого оказалось явно недостаточно. Разница в уровне игры команд была слишком существенной, чтобы оказать достойное сопротивление.

В этом сезоне Динамо сделало заметный шаг вперед в плане развития команды, практически во всех четырех основных компонентах футбола – техническом, тактическом, физическом и психологическом. К тому же практика Мирчи Луческу с еврокубковым графиком, который киевляне соблюдают еще со времен подготовительных сборов, явно выводит Динамо на новый, более качественный уровень функционального состояния и игрового тонуса, в сравнении с соперниками по УПЛ.

Киев гораздо быстрее остальных команд приближается к своей оптимальной форме. Проводя по два матча в неделю, Луческу эффективно использует правило пяти замен, квалифицированно проводя ротацию. Это позволяет держать всю заявку в тонусе и эффективней интегрировать номинально запасных исполнителей в систему игры команды.

В сравнении с тем, что было год назад, Динамо сделало огромный шаг вперед в своем развитии. Но, главное, что этой команде есть, куда расти.

Динамо Киев — Десна 4:0

Голы: Буяльский, 30, 56, Цыганков, 47 (пен.), Завийский, 79 (авт.)



Динамо Киев: Бойко — Кендзера, Забарный, Сирота (Тымчик, 67), Миколенко — Сидорчук (Шепелев, 67) — Цыганков (Караваев, 68), Буяльский, Шапаренко, Антюх (Леднев, 77) — Гармаш (Шкурин, 46).



Десна: Литовка — Сафронов, Цымбалюк, Масалов (Шевцов, 77), Картушов — Домбровский, Арвеладзе (Болбат, 46) — Калитвинцев, Тотовицкий (Дегтярев, 86), Завийский — Безбородько (Будковский, 46).



Предупреждения: Буяльский, Забарный — Домбровский, Завийский

Удары (в створ) – 18(10):7(5)

Владение – 60%:40%

Фолы – 6:7

Если в прошлом сезоне на матч с Десной Мирча Луческу выставлял оптимальный вариант состава, то сейчас румынский специалист вывел команду на такой уровень, который позволяет рассматривать противостояние с командой Рябоконя, как матч с возможностью для ротации. Именно в противостоянии с лидером Мистер решил позволить дебютировать Антюху и Шкурину, а на правом фланге сыграл Кендзера, которого Тымчик постепенно делает третьим номером на позицию.

Динамо сыграло по своей традиционной базовой схеме 4-2-3-1. Десна менее предсказуема в выборе тактической схемы, но на этот раз Александр Рябоконь ожидаемо полагался на базовую структуру, которую его команда поддерживает в большинстве матчах. Гости также придерживались модуля 4-2-3-1.

Обе команды активно начали матч. Хозяева традиционно задали высокий относительно УПЛ темп, гости старались не отставать. Первый опасный момент, кстати, возник именно у ворот Динамо. Вообще, весь существенный конструктив гостей зарождался в основном на их правом фланге, где очень продуктивно действовал Калитвинцев.

Владислав до этого тура имел в своем активе 2 гола и 4 голевые передачи. В противостоянии с Динамо воспитанник столичного клуба мог добавить к своему реестру ассистов еще парочку, но на этот раз подвели партнеры. Калитвинцев одной передачей неоднократно создавал голевые моменты для Безбородько и Тотовицкого. Да и вообще, правый полузащитник Десны был одним из лучших на поле в составе обеих команд. Трудно объяснить тот факт, что на Калитвинцева, как впрочем, и на Тотовицкого, Кочергина с Вернидубом из Зари, не обращают никакого внимания тренеры национальной сборной. Вышеперечисленные футболисты заслуживают, как минимум вызовов на сборы. Но это уже тема для отдельного материала.

Касательно Калитвинцева, можно не сомневаться, что у Мирчи Луческу во время матча возникали мысли относительно качественных действий Владислава. С большой долей вероятности вскоре клуб покинет Де Пена. Все чаще появляются слухи об интересе зарубежных клубов к психологически нестабильной персоне Жерсона Родригеса. Делаем смелый вывод — Калитвинцев на данном этапе дорос до уровня Динамо. Так что не стоит удивляться, если в будущем он еще вернется в киевский клуб.

Динамо вело игру, задавало темп и диктовало свои условия. Десна пыталась высоко прессинговать, но Киев не испытывал серьезных трудностей при розыгрыше мяча на своей трети поля. На скриншоте выше – билд-ап Динамо 2-4 и структура высокого прессинга Десны. Безбородько осуществлял давление на владеющего мячом центрбека, перекрывая вектор возможной передачи на другого центрального защитника. Арвеладзе поднимался выше и контролировал Шапаренко. Тотовицкий держал Сидорчука, а вингеры – фулбеков.

При продвижении мяча во вторую треть поля Динамо имело два наиболее популярных варианта структуры для розыгрыша мяча. Первый – центрбеки смещались чуть правее, а пара опорников – левее. В итоге между всеми игроками образовывались диагональные векторы для потенциальных передач. При этом, Шапаренко практически входил в зону ответственности Миколенко, что являлось сигналом последнему — подниматься вверх по флангу.

Десна в данной фазе игры переходила на принципы зонной обороны и перестраивалась на структуру 4-4-1-1. Калитвинцев и Картушов садились на одну линию к центральным хавбекам, а Тотовицкий контролировал зону под форвардом.

Обратите внимание на ромб отмеченный белыми линиями. Во второй фазе позиционной атаки Динамо старается пользоваться подобной структурой. Именно эта условная геометрическая фигура и позволяет создавать диагональные векторы и ситуации для поддержания численного большинства в зоне мяча.

Второй вариант розыгрыша – с Сидорчуком в глубокой позиции между Забарным и Сиротой. В данном случае, также формируется ромб, но уже футболисты занимают другие углы. Шапаренко возвращается в центр и занимает позицию на вершине фигуры.

Киевляне традиционно много перемещались без мяча, совершали забегания, ложные маневры, выдергивая обороняющихся из структуры. Искажение линий обороны соперника добавляли эффективности проникающим и разрезающим передачам футболистов Динамо. Хозяева активно использовали фланги, завершая атаки достаточно острыми и акцентированными прострелами.

Команда Луческу постепенно прибавляет в интенсивности взаимодействий. Со временем, при соблюдении принципов игры у игроков вырабатывается динамический стереотип, что положительно сказывается на стратегической и ментальной скорости команды. Как говорится – повторение — мать учения.

Во втором тайме киевляне действовали по счету, позволяя оппоненту разыгрывать мяч, сделав ставку на быстрые атаки. На качестве игры это не сказалось. Десна с выходом Болбата стала продуктивней действовать впереди, но при этом Киев полностью контролировал ситуацию и систематически организовывал опасные выходы в атаку. На пространстве неплохо смотрелся вышедший на замену Шкурин. Правда, его удар головой после углового, когда от Завийского мяч срикошетил в ворота, был ужасен. На таком уровне без противодействия со стороны соперника, нападающий обязан акцентировано попадать, если не в створ, то хотя бы по мячу.

Кстати, Болбат дебютировал в Десне на нетипичной для себя позиции. Сергей выполнял функции правого инсайда. С его выходом Десна перешла на структуру 4-3-3. Домбровский выполнял функции единственного опорного, а Тотовицкий и Болбат играли условных "восьмерок".

Если выделять лучшего игрока матча, безусловно – это Виталий Буяльский. На счету лидера Динамо два гола и заработанный пенальти.

После матча главный тренер Динамо дал первый комментарий для СМИ после своего выздоровления. Мирча Луческу был удовлетворен, как игрой, так и результатом: "Хорошая игра в исполнении двух хороших команд. Получился динамичный матч с хорошим движением игроков. Заслуженная победа, но могли забить еще больше. Соперник хорошо сыграл, действуя на контратаках, имел несколько моментов у наших ворот, но в целом я удовлетворен и игрой, и результатом. Двигаемся дальше.

Также доволен и тем, что дебютировали Шкурин и Антюх. Оба хорошо сыграли. Ребята помогли им влиться в коллектив и сыграть удачно. Шкурин ассистировал, забивал... Впрочем, сегодня я доволен всеми игроками".

Наставник Десны Александр Рябоконь признал закономерность результата: "Победил сильнейший. Значительно сильнейший... Игра практически без шансов. Обидно признавать, но мы заслужили поражение.

Потеря лидерства в чемпионате и снятие статуса фаворита? Будет легче, когда найдем исполнителей на проблемные позиции. Особенно это касается обороны. Если в предыдущих матчах мы набирали очки за счет атаки, то сегодня все прошло по сценарию Динамо. Полностью заслуженная победа киевлян".

Десна, которая перед этим матчем не проигрывала Динамо в четырех играх к ряду, на этот раз была отправлена киевлянами в глубокий нокаут. Команды, которые еще недавно по своему игровому потенциалу были относительно сопоставимы, сейчас двигаются в разных направлениях. Динамо стремительно развивается, а Десна даже не стоит на месте, а регрессирует. Четыре победы в четырех стартовых турах не должны вводить в заблуждение.

Динамо жестоко указало команде из Чернигова ее место в иерархии украинского футбола. Десна не без доли везения обыграла в родных стенах Днепр-1, который владел инициативой даже после двух удалений. "Северяне" держатся на приличном уровне лишь благодаря Александру Рябоконю и группе игроков, которых клуб пока еще не успел потерять. В условиях, существенно сократившихся бюджета и зарплатной ведомости, непросто будет конкурировать на попадание в еврокубки.

Сергей Костенюк, Football.ua