Вратари должны заменить получивших травмы Бущана и Трубина.
Андрей Пятов, УАФ, Фото Павла Кубанова
23 августа 2021, 16:12
Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков внес изменения в список игроков, которые будут готовиться к матчам отбора на ЧМ-2022.
Так команду пополнили вратари Андрей Пятов (Шахтер) и Дмитрий Ризнык (Ворскла).
Несмотря на информацию о травмах Анатолия Трубина и Георгия Бущана, они остаются в заявке, но в ближайших матчах, с большой долей вероятности, не сыграют.
Отметим, что сбор сборной Украины состоится 29 августа. Поединок против Казахстана запланирован на 1 сентября.
Напомним, ранее Андрея Пятов сообщал, что после Евро-2020 завершил карьеру в сборной.