Украина

Вратари должны заменить получивших травмы Бущана и Трубина.

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков внес изменения в список игроков, которые будут готовиться к матчам отбора на ЧМ-2022.

Так команду пополнили вратари Андрей Пятов (Шахтер) и Дмитрий Ризнык (Ворскла).

Несмотря на информацию о травмах Анатолия Трубина и Георгия Бущана, они остаются в заявке, но в ближайших матчах, с большой долей вероятности, не сыграют.

Отметим, что сбор сборной Украины состоится 29 августа. Поединок против Казахстана запланирован на 1 сентября.

Напомним, ранее Андрея Пятов сообщал, что после Евро-2020 завершил карьеру в сборной.