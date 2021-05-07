Украина

Капитан национальной команды "повесит бутсы на гвоздь".

Вратарь донецкого Шахтера Андрей Пятов завершит карьеру в сборной Украины после Евро-2020.

Кипер дал интервью директору телеканалов Футбол 1/2/3 Александр Денисову в котором подтвердил, что намерен отправиться на Евро-2020, после чего закончит карьеру в сборной Украины.

Пятов выступает за национальную команду с 2006 года, проведя за это время 96 матчей, неоднократно выводя команду с капитанской повязкой.

Отметим также, что Пятов занимает пятое место в истории сборной Украины по количеству сыгранных матчей. Больше сыграли лишь Олег Гусев. Руслан Ротань, Андрей Шевченко и Анатолий Тимощук.

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