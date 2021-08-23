Украина

Стали известны стартовые составы команд для поединка 5-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют ПФК Львов и петровский Ингулец.

Единственным поединком в понедельничной части пятого тура украинской Премьер-лиги станет матч на Арене Львов между ПФК Львов и петровским Ингульцом.

Анатолий Бессмертный, на фоне ничьей против Александрии (1:1), решил выпустить в центр обороны Крушинского вместо Романчука, что стало единственной заменой с его стороны.

В то же самое время, Сергей Лавриненко, после аналогичного результата в матче против киевского Динамо (1:1), обошелся без замен.

ПФК Львов: Ильющенков — Зозуля, Крушинский, Махмутович, Якимец — Грисьо, Политыло, Довгий, Эрнест — Альваро — Ренан.

Запасные: Костик, Шина, Романчук, Хамелюк, Семенив, Бусько, Чиряк, Брикнер, Ныч.



Ингулец: Шуст — Полегенько, Ковалев, Салем, Опанасенко — Шишка — Шарай, Бартулович, Запорожец, Козак — Ситало.