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ПФК Львов - Ингулец, фото Львов
23 августа 2021, 22:42
Ингулец в рамках поединка пятого тура элитного дивизиона чемпионата Украины одержал волевую победу над Львовом.
Львовяне открыли счет усилиями Грисьо в начале встречи, но подопечные Лавриненко перевернули игру в дебюте второго тайма.
Обзор матча:
ПФК Львов — Ингулец 1:2
Голы: Грисьо, 14 — Козак, 53, Ситало, 54
ПФК Львов: Ильющенков — Зозуля, Крушинский, Махмутович, Якимец — Грисьо (Ныч, 72), Политыло (Чиряк, 83), Довгий (Брикнер, 72), Эрнест (Семенив, 86) — Альваро (Шина, 71) — Ренан.
Ингулец: Шуст — Полегенько, Ковалев, Салем, Опанасенко — Шишка (Поспелов, 88) — Шарай (Асмелаш, 89), Бартулович (Коробенко, 65), Запорожец, Козак (Коваленко, 64) — Ситало (Гопей, 79).
Предупреждение: Довгий.