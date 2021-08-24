Украина

Бразильский фулбек продолжит карьеру в чемпионате Греции.

Крайний защитник киевского Динамо Сидклей сменит клубную прописку в летнее трансферное окно и отправится за игровой практикой в первенство Греции.

Как стало известно Football.ua, 28-летний бразилец перейдет в ПАОК на правах арендного соглашения, которое будет рассчитано на один сезон.

Сегодня утром, 24 августа, Сидклей попрощается с командой и персоналом киевского Динамо.

В прошлом сезоне бразильский фулбек провел за "бело-синих" 8 неполных матчей во всех турнирах (83 минуты), в которых забил 2 гола и отдал 1 ассист.

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