Украина

Анатолий Бессмертный покинул пост наставника ПФК Львов.

В украинской Премьер лиге состоялась вторая тренерская отставка в новом сезоне.

Украинский специалист Анатолий Бессмертный покинул пост наставника ПФК Львов по обоюдному согласию сторон, об этом информирует клубная пресс-служба.

Сам наставник поблагодарил руководство Львова и рассказал о причинах ухода из клуба.

Это непростое решение, однако команде нужны изменения. Могу заверить, что всегда был нацелен на результат, которого, к сожалению, не удалось достичь на старте чемпионата. Трудно объективно оценивать собственную работу — на детальный анализ будет время позже, но уже сейчас я чувствую, что команде нужны кардинальные изменения, чтобы продолжать совершенствоваться. Хотел бы поблагодарить руководство клуба за предоставленный кредит доверия, игрокам — за характер, а болельщикам — за поддержку, — это был фантастический период ", — прокомментировал свою отставку Анатолий Бессмертный.

Напомним, Бессмертный возглавил львовян в марте этого года и сумел финишировать с клубом на восьмой позиции в предыдущем розыгрыше УПЛ. В новом розыгрыше после пяти туров в активе Львова два турнирных бала.

Ранее сообщалось, что бывший наставник Руха Иван Федик первым подал в отставку в нынешнем сезоне УПЛ.