Украина

Трое футболистов Мариуполя не отправились на матч шестого тура УПЛ против Ингульца.

В рамках матча шестого тура УПЛ Мариуполь на выезде сыграет против Ингульца.

Как сообщает Футбол News, команда Остапа Маркевича столкнулась с кадровыми проблемами перед предстоящим матчем.

Как сообщает источник, на матч в Кропивницкий не отправились защитник Кирилл Меличенко, а также полузащитники Максим Чех и Олег Очеретько.

Очеретько получил повреждения в матче четвертого тура против Черноморца и покинул поле уже на седьмой минуте матча. О причинах отсутствия Меличенко и Чеха ничего не известно. Оба футболиста последний раз выходили на поле в матче второго тура против Десны.

Напомним, матч Ингулец — Мариуполь состоится в субботу, 28 августа. Старт встречи запланирован на 14:00.