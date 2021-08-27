Украина

Командам удалось забить все четыре гола в финальном отрезке поединка.

Шестой тур украинской Премьер-лиги открывало противостояние в Одессе, где местный Черноморец должен был успеть перевести дух после тяжелого поединка против донецкого Шахтера неделей ранее (0:3), и быть в полной боевой готовности принимать Александрию, которая в новом футбольном году уже успела стать автором пары громких сенсаций.

Именно коллективу Юрия Гуры довелось лишить достаточно ценных очков все тех же "горняков" (2:1) и луганскую Зарю (1:0) во время выездных поединков, однако "полиграфы" также приложили немало "усилий" к еще одному неожиданному исходу, потеряв очки в гостях у закарпатского Миная, для которого тот матч второго тура и вовсе был первым в новом сезоне.

Что касается подопечных Юрия Мороза, то наставнику удалось более менее стабилизировать свой преисполненный молодыми кадрами состав лишь в матче против Мариуполя, но и в "битве двух морей" одесситы пропустили дважды, хотя и сумели в итоге добыть первую победу в сезоне (3:2). Отношениям с фанатами это никоим образом не помогло, однако коллектив продолжил свою работу по выходу из подвала национального первенства.

Достаточно напряженной получилась первая половина нашего поединка, в которой на старте сумели захватить инициативу гости. Голевые шансы в позиционных атаках "полиграфы" практически не создавали, поэтому редкие всплески в виде попытки удара в дальний угол с правого фланга штрафной от Ковальца или два неудачных завершения головой от Спинелли при сопутствующих подачах партнеров были редкими показателями эффективности тактики со стороны коллектива Юрия Гуры. Александрия много владела мячом, как-то пыталась найти подходы к чужим воротам, чего не скажешь о соперниках, которые просто не могли качественно зацепиться перед чужой штрафной.

После перерыва наставнику гостей пришло в голову подключить к игре Сергея Рыбалку и Владимира Одарюка. Нельзя было сказать, что эти замены вывели игру его команды на новый уровень уже с первых минут, но в середине второго тайма Александрия значительно подняла скорости. Вот только до этого своей первой парой моментов в отчетной игре отметились игроки Черноморца, но Бугай и Исаенко не сумели в схожих ситуациях завершить атаки точными ударами со средних дистанций.

Затем, наступила очередь Юрия Мороза вступать в игру замен с Юрием Гурой, и надо сказать, что наставнику "моряков" достаточно быстро удалось дать результат своими тактическими решениями. Возможно, умелый дриблинг Авагимяна в левом фланге штрафной на 68-й минуте, который завершился ударом под опорную ногу голкиперу с острого угла, и смог бы подкосить уверенность гостей в своих силах, однако до этого Цуриков чуть не сотворил гол тура, ударом пяткой завершив прострел с левого фланга, но угодив в перекладину у дальней девятки.

Черноморец повел, но сразу пропустил — дальний удар Третьякова уже через четыре минуты не претендовал ни на что особенное, однако рикошет от ноги Михайленко перевел мяч в левый верхний угол, до которого Кучерук дотянуться уже не сумел. Забавно, но практически в следующей атаке одесситы забили вновь, не без активной помощи со стороны Дубры, который дважды умудрился завалить линию офсайдной ловушки при передаче Кузыка по левому флангу на ход Ванату, который затем расстрелял ближний угол чужих ворот.

И лишь после этого решительным образом сыграла замена от Гуры, а Устименко удалось оформить роскошный удар со входа в левый фланг штрафной в ту самую девятку, куда немногим ранее так и не попал Цуриков. Что-что, а с красивым пересечением мяча линии чужих ворот у "полиграфов" в этом матче проблем не было. А так, достаточно пресная в первом тайме игра резко превратилась в увлекательную дуэль после перерыва.

В следующем туре одесский Черноморец проведет гостевой матч против закарпатского Миная, а Александрия сыграет дома против петровского Ингульца.Черноморец — Александрия 2:2Авагимян, 68, Ванат, 76 — Третьяков, 72, Устименко, 82Кучерук — Путря, Тлумак, Дубко, Кузык — Кравченко (Ванат, 62), Михайленко — Брагару (Цитаишвили, 71), Бугай (Смирный, 62), Авагимян (Скорко, 86) — Исаенко (Сухоручко, 87).Билык — Мирошниченко, Бабогло, Дубра, Цуриков — Калюжный (Рыбалка, 46), Ковалец (Мустафаев, 80), Демченко — Кожушко (Одарюк, 46), Спинелли (Устименко, 62), Третьяков.Предупреждения: Брагару, Михайленко, Сухоручко — Бабогло