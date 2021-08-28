Football.ua представляет анонс матча 6-го тура УПЛ между Металлистом 1925 и Днепром-1.
Металлист 1925 - Днепр-1
28 августа 2021, 10:00
Металлист 1925 при поддержке родных трибун попытается навязать борьбу Денпру-1.
Металлист 1925 – Днепр-1
Суббота, 28 августа, 17:00. ОСК Металлист, Харьков. Евгений Арановский – главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале Футбол 2.
В рамках УПЛ Металлист 1925 и Днепр-1 встретятся впервые, хотя они уже имеют некоторую историю противостояния друг с другом в низших лигах. Из пяти предыдущих встреч трижды сильнее был Днепр-1.
Дебютант УПЛ Металлист 1925 после тяжелых матчей против Шахтера и Ворсклы вновь получает сильного соперника. Днепр-1 выглядит фаворитом этой встречи. Команда Игоря Йовичевича имеет в своем составе и хороших опытных футболистов, и молодых талантливых, а также игроков, что называется, в самом соку. Кадровый потенциал днепрян действительно впечатляет. Не так давно еще и Алексей Гуцуляк присоединился в без того крепкий коллектив. "На бумаге" именно Днепр-1 сейчас видится одним из главных претендентов с Зарей на бронзовые медали чемпионата. Сложно представить, что может помешать Днепру-1 в предстоящем матче не добыть победу. В прошлых турах подопечные хорватского специалиста действовали уверенно и добывали свои победы с запасом. Даже в проигранном матче Десне можно найти много позитивных моментов в игре Днепра-1.
Из хорошего для Металлиста 1925 – это то, что продолжает отбывать дисквалификацию Александр Пихаленок. В матче против Десны он был удален за разговоры с арбитром. Но как показал матч против Руха, у Днепра-1 есть кем его заменить.
Задачу Металлисту 1925 усложняет отсутствие Пономаря и Жичикова по причине травм. Хотелось бы увидеть борьбу в этом матче, но скорее всего этот матч станет легкой прогулкой для Днепра-1.
Статистика личных противостояний
Игр в УПЛ: 0
Всего игр: 5 (1 победа Металлиста 1925, 1 ничья, 3 победы Днепра-1)
Разница забитых и пропущенных голов: 5-4 в пользу Днепра-1
Самый результативный матч: победа Днепра-1 2:1 (2019)
прогноз 0:2
Сергей Горбаченко, Football.ua