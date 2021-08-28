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Football.ua представляет анонс матча 6-го тура УПЛ между Металлистом 1925 и Днепром-1.

Металлист 1925 при поддержке родных трибун попытается навязать борьбу Денпру-1.

Металлист 1925 – Днепр-1

Суббота, 28 августа, 17:00. ОСК Металлист, Харьков. Евгений Арановский – главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале Футбол 2.

В рамках УПЛ Металлист 1925 и Днепр-1 встретятся впервые, хотя они уже имеют некоторую историю противостояния друг с другом в низших лигах. Из пяти предыдущих встреч трижды сильнее был Днепр-1.

Дебютант УПЛ Металлист 1925 после тяжелых матчей против Шахтера и Ворсклы вновь получает сильного соперника. Днепр-1 выглядит фаворитом этой встречи. Команда Игоря Йовичевича имеет в своем составе и хороших опытных футболистов, и молодых талантливых, а также игроков, что называется, в самом соку. Кадровый потенциал днепрян действительно впечатляет. Не так давно еще и Алексей Гуцуляк присоединился в без того крепкий коллектив. "На бумаге" именно Днепр-1 сейчас видится одним из главных претендентов с Зарей на бронзовые медали чемпионата. Сложно представить, что может помешать Днепру-1 в предстоящем матче не добыть победу. В прошлых турах подопечные хорватского специалиста действовали уверенно и добывали свои победы с запасом. Даже в проигранном матче Десне можно найти много позитивных моментов в игре Днепра-1.

Из хорошего для Металлиста 1925 – это то, что продолжает отбывать дисквалификацию Александр Пихаленок. В матче против Десны он был удален за разговоры с арбитром. Но как показал матч против Руха, у Днепра-1 есть кем его заменить.

Задачу Металлисту 1925 усложняет отсутствие Пономаря и Жичикова по причине травм. Хотелось бы увидеть борьбу в этом матче, но скорее всего этот матч станет легкой прогулкой для Днепра-1.

Статистика личных противостояний

Игр в УПЛ: 0

Всего игр: 5 (1 победа Металлиста 1925, 1 ничья, 3 победы Днепра-1)

Разница забитых и пропущенных голов: 5-4 в пользу Днепра-1

Самый результативный матч: победа Днепра-1 2:1 (2019)

прогноз 0:2

Сергей Горбаченко, Football.ua