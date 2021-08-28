Украина

Наставник Александрии Юрий Гура прокомментировал ничью с одесситами в шестом туре УПЛ.

В рамках матча шестого тура украинской Премьер лиги Александрия расписала результативную ничью с Черноморцем в Одессе.

Наставник кировоградской команды Юрий Гура, подвел итоги победного матча рассказав о силе команды Юрия Мороза.

"Мы проигрывали по ходу матча 1:2, поэтому, думаю, что это достижение. Хотелось, конечно, выигрывать, но игроки Черноморца показали характер и скорость. Они довольно-таки прилично выбегали в контратаки, но у нас сегодня все вяленько — все подборы проиграли. Черноморец еще всем нервы попортит.

Игроки Александрии хотели победить, но где-то не хватало мастерства. Тем не менее у ребят есть желание побеждать в каждом матче", — цитирует наставника ТК Футбол 1/2/3.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Черноморец — Александрия.